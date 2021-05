Le Sardine | ' Basta consentire iniziative filo - fasciste che inquinano 25 aprile e Primo maggio'

tullio4173 : @vocedelpatriota Mi viene da sghignazzare se penso ai centri sociali del PD,alle sardine spinellate ed ai 5stalle d… - Margheri260652 : Un’indecente Bonaccini ieri a Cartabianca, stravolgeva le affermazioni scientifiche di Prof. Galli. Equiparava il p… - Gilgamesh__Fate : @StefanoCarrera @borghi_claudio Basta capirlo l'esperimento: la gente sana può stare tranquillamente ammassata, vis… - brunonanniclibe : RT @brunonanniclibe: Possibile che in ITALIA SPESSO nascono organizzazioni politiche di gente scappata di casa, la tv pubblica pronta ad os… - Natalia62151318 : @DiImmobiliare @ivocamic La sinistra ha la cultura ..BASTA VEDERE LE SARDINE ,DI MAIO,BELLANOVA,CAZZOLINA E TUYTO QURL BRANCO -

Ultime Notizie dalla rete : Sardine Basta

Globalist.it

con il fascismo ora e sempre. Invece si sta facendo a gara a girarsi dall'altra parte. Ma c'è ... Così Mattia Santori, leader dellein occasione del primo maggio. outstream "Almeno in ...Aumentiamo invece il consumo di pesce, in particolare quello azzurro , come, aringhe, ed ... Sono molto semplici:aumentare o ridurre il consumo di alimenti che mangiamo abitualmente, ed ...Mattia Santori: "In questi giorni andrebbero vietate le manifestazioni come quella autorizzata in Piazza della Pace, dove l'ultra destra si camufferà da iniziativa no-mask, minando l'ordine pubblico ...La polizia sta cercando di identificare gli estremisti di destra che hanno chiamato il presente violando la Legge Scelba ...