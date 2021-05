La giustizia è una patacca (Di sabato 1 maggio 2021) E’ una storia di pizzini, di patacche, di fango, di infamie, di sospetti, di cialtronate, di calunnie e di mille altri ingredienti molto maleodoranti che da anni arricchiscono le pagine quotidiane del circo mediatico italiano. Ma lo scandalo dei verbali segreti o dei verbali patacca contenenti le deposizioni dell’avvocato siciliano Piero Amara, consegnati un anno fa da un pm della procura di Milano all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo e finiti successivamente sulla scrivania del consigliere del Csm Nino Di Matteo e su quella di alcuni giornalisti italiani, è qualcosa di molto più importante di un piccolo e casuale incendio al di là del fiume. Ed è qualcosa che contribuisce a rafforzare l’idea che la giustizia italiana sia sempre di più simile alla famosa “Lotteria a Babilonia” descritta da Jorge Luis Borges, all’interno della quale i ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) E’ una storia di pizzini, di patacche, di fango, di infamie, di sospetti, di cialtronate, di calunnie e di mille altri ingredienti molto maleodoranti che da anni arricchiscono le pagine quotidiane del circo mediatico italiano. Ma lo scandalo dei verbali segreti o dei verbalicontenenti le deposizioni dell’avvocato siciliano Piero Amara, consegnati un anno fa da un pm della procura di Milano all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo e finiti successivamente sulla scrivania del consigliere del Csm Nino Di Matteo e su quella di alcuni giornalisti italiani, è qualcosa di molto più importante di un piccolo e casuale incendio al di là del fiume. Ed è qualcosa che contribuisce a rafforzare l’idea che laitaliana sia sempre di più simile alla famosa “Lotteria a Babilonia” descritta da Jorge Luis Borges, all’interno della quale i ...

La giustizia è una patacca Le correnti come bande. I pm custodi della morale. I giornali buca delle lettere. Il caso Amara è lo specchio di un circo impazzito che si limita però a utilizzare gli adorati strumenti della gogna. I ...

