La ex di Paolo Ruffini lo denuncia: i due a processo (Di sabato 1 maggio 2021) “Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande. Donne, ora vi capisco quando avete paura di denunciare. Ti senti sola, ti senti già che perderai…”. Così si sfoga Lucia Cossu, 22 anni, che ha deciso di denunciare il suo ex Paolo Ruffini. Tutto è cominciato agli inizi di aprile, quando la 22enne si è mostrata sulla sua pagina Instagram con il volto tumefatto e sdraiata su una barella. Lucia aveva scritto: “Non vi mostro la faccia perché è a pezzi… però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un missunderstanding, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una ragazza”. Ora Lucia è tornata a farsi sentire, spiegando che la querelle va avanti da ormai un mese e che presto ci sarà un processo. “Ho visto ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 1 maggio 2021) “Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande. Donne, ora vi capisco quando avete paura dire. Ti senti sola, ti senti già che perderai…”. Così si sfoga Lucia Cossu, 22 anni, che ha deciso dire il suo ex. Tutto è cominciato agli inizi di aprile, quando la 22enne si è mostrata sulla sua pagina Instagram con il volto tumefatto e sdraiata su una barella. Lucia aveva scritto: “Non vi mostro la faccia perché è a pezzi… però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un missunderstanding, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una ragazza”. Ora Lucia è tornata a farsi sentire, spiegando che la querelle va avanti da ormai un mese e che presto ci sarà un. “Ho visto ...

Giusepp18925758 : @hermes_ticks @GaIadhrim @AndreaF76955249 @GiorgiaMeloni @AcquaroliF Mi avevano chiamato, ma non sopporto Belen e P… - ilgiornale : Prima le accuse sui social network, poi la denuncia vera alle forze dell'ordine. Lucia Cossu, 22 anni, ha denunciat… - CaffeFou : L'ex fidanzata di Ruffini lo attacca: 'Siamo in tribunale per le violenze' - Michiru345 : Perché nessuno parla di quello che ha fatto Paolo Ruffini ? Che schifo - cruciale_ : @kikisbjhk @champagnefez @_e_l_e @GiuliaMarabini @StRaIgTh_VoDka @G1rl__almighty Paolo Ruffini -