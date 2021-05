La corsa all’oro digitale del Bitcoin riguarda anche la nostra libertà (Di sabato 1 maggio 2021) Secoli fa abbiamo separato chiesa e stato; oggi si apre la possibilità di un passaggio politico e culturale altrettanto cruciale che porterà, se non alla separazione tra moneta e stato, almeno alla realizzazione dell’ideale di Hayek di monete private che fanno concorrenza a monete statali. La corsa di Bitcoin sembra incontenibile: non si tratta solo dell’ennesimo nuovo record di prezzo a quasi 65 mila dollari, ma anche della quotazione pubblica di Coinbase, la principale borsa di scambio Bitcoin, valutata tra i 60 e gli 85 miliardi di dollari. Wall Street ha definitivamente aperto le porte alla criptovaluta spesso presentata come antagonista del sistema finanziario tradizionale. Queste notizie arrivano dopo mesi in cui le banche di investimento statunitensi hanno cambiato rotta, proponendo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Secoli fa abbiamo separato chiesa e stato; oggi si apre la possibilità di un passaggio politico e culturale altrettanto cruciale che porterà, se non alla separazione tra moneta e stato, almeno alla realizzazione dell’ideale di Hayek di monete private che fanno concorrenza a monete statali. Ladisembra incontenibile: non si tratta solo dell’ennesimo nuovo record di prezzo a quasi 65 mila dollari, madella quotazione pubblica di Coinbase, la principale borsa di scambio, valutata tra i 60 e gli 85 miliardi di dollari. Wall Street ha definitivamente aperto le porte alla criptovaluta spesso presentata come antagonista del sistema finanziario tradizionale. Queste notizie arrivano dopo mesi in cui le bdi investimento statunitensi hanno cambiato rotta, proponendo ...

