Giro d’Italia 2021, Joao Almeida riuscirà a confermarsi dopo il quarto posto dell’anno scorso? (Di sabato 1 maggio 2021) Joao Almeida, in questo 2021, tornerà al Giro d’Italia dopo la grande prestazione sfornata, nella passata stagione, sulle strade del grande Giro nostrano. Nel 2020, il giovane lusitano fu addirittura quarto e l’obiettivo, ora, è chiaramente migliorare quel piazzamento e agguantare un posto sul podio. Non sarà facile, però, per il corridore della Deceuninck Quick-Step ripetersi, poiché la concorrenza che troverà questa volta è di livello decisamente superiore rispetto a quella affrontata alla Corsa Rosa dello scorso ottobre. Il portoghese, ad ogni modo, ha iniziato la stagione alla grande piazzandosi al terzo posto all’UAE Tour, al sesto alla Tirreno-Adriatico e al settimo alla Volta a Catalunya. Nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021), in questo, tornerà alla grande prestazione sfornata, nella passata stagione, sulle strade del grandenostrano. Nel 2020, il giovane lusitano fu addiritturae l’obiettivo, ora, è chiaramente migliorare quel piazzamento e agguantare unsul podio. Non sarà facile, però, per il corridore della Deceuninck Quick-Step ripetersi, poiché la concorrenza che troverà questa volta è di livello decisamente superiore rispetto a quella affrontata alla Corsa Rosa delloottobre. Il portoghese, ad ogni modo, ha iniziato la stagione alla grande piazzandosi al terzoall’UAE Tour, al sesto alla Tirreno-Adriatico e al settimo alla Volta a Catalunya. Nelle ...

