Fedez: censura al concerto del Primo Maggio? (Di sabato 1 maggio 2021) Non è la prima volta che Fedez esprime un’opinione fastidiosa e scomoda ai più conversatori. Lo sanno bene i politici che se un’idea viene aiutata dalla voce di chi ha un grande pubblico, è molto probabile che attecchisca. E qui, in questo Paese, nessuno vuole che la scintilla appicchi l’incendio. Così fermano Fedez prima del tempo e gli fanno notare che il suo discorso potrebbe mettere in pericolo lo svolgimento del concerto. 1 Maggio e quel “fai un passo indietro” a Fedez Fai un passo indietro, caro Fedez, perché il tuo discorso è troppo politico, dovresti cambiarlo. In poche parole questo è il contenuto del comunicato che è arrivato a Fedez prima di salire sul palco dell’Auditorium Parco della Musica, dove si sta svolgendo il concerto del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Non è la prima volta cheesprime un’opinione fastidiosa e scomoda ai più conversatori. Lo sanno bene i politici che se un’idea viene aiutata dalla voce di chi ha un grande pubblico, è molto probabile che attecchisca. E qui, in questo Paese, nessuno vuole che la scintilla appicchi l’incendio. Così fermanoprima del tempo e gli fanno notare che il suo discorso potrebbe mettere in pericolo lo svolgimento del. 1e quel “fai un passo indietro” aFai un passo indietro, caro, perché il tuo discorso è troppo politico, dovresti cambiarlo. In poche parole questo è il contenuto del comunicato che è arrivato aprima di salire sul palco dell’Auditorium Parco della Musica, dove si sta svolgendo ildel ...

antareSar_ : RT @Lelly56562743: Cercare di tappare la bocca ad un artista solo perché si ha paura di quello che potrebbe dire. Menomale che Fedez non ac… - DaniaFalzolgher : Il discorso di Fedez al Concertone e la 'trattativa' su ddl Zan e Lega con i dirigenti Rai. Il Carroccio: 'Se ci at… - ale_gioiajmk : @Fedez Non so come funziona e non sono di sinistra anche se non posso c'entri molto ... Se sei stato invitato, ti… - Lelly56562743 : Cercare di tappare la bocca ad un artista solo perché si ha paura di quello che potrebbe dire. Menomale che Fedez n… - Dinovicino : RT @globalistIT: -