F1 | risultati e classifica FP3 GP Portogallo | Max Verstappen detta il passo su Hamilton | 6° Leclerc con la Ferrari

(Di sabato 1 maggio 2021) Maxha chiuso in prima posizione la terza e ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche del Gran Premio del2021, valido come terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull è stato il più veloce sul giro secco in 1’18?489 davanti alle Mercedes di Lewise Valtteri Bottas, staccate rispettivamente di 236 e 331 millesimi.molto corta anche per la seconda Red Bull del messicano Sergio Perez, 4° a 0.351 dal compagno di squadra, e per l’Alpine del francese Esteban Ocon, 5° a 0.371. Mezzo secondo di ritardo invece per le due, con Charles6° appena davanti a Carlos Sainz. Da segnalare l’ottima decima piazza di Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo e le grandi difficoltà di Aston Martin. Di seguito la ...