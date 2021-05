Due gol di Balotelli, il Monza batte la Salernitana e spera nella promozione in A (Di sabato 1 maggio 2021) E' il 35esimo del secondo tempo. La partita Salernitana - Monza è sull 1 - 1 Balotelli si alza dalla panchina ed entra in campo. Calcio d'angolo. E... Gol di Supermario (poi ne segnerà un altro allo ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 1 maggio 2021) E' il 35esimo del secondo tempo. La partitaè sull 1 - 1si alza dalla panchina ed entra in campo. Calcio d'angolo. E... Gol di Supermario (poi ne segnerà un altro allo ...

