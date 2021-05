Disney Plus maggio 2021: tutte le novità in catalogo (Di sabato 1 maggio 2021) Vediamo insieme le uscite su Disney Plus e Star a maggio 2021, tra film tanto attesi e serie tv originali Disney Plus continua ad ingrandire il proprio catalogo, puntando molto sulle serie tv originali; in particolare, quelle legate al mondo Marvel e Star Wars. Infatti, a maggio 2021 approdano due serie animate: M.O.D.O.K, legata all’MCU, e The Bad Batch, ambientata nell’universo Star Wars. Senza tralasciare le molte serie del passato riproposte, che faranno felici i fan di vecchia data. Un’altra uscita tanto attesa è il film dedicato ad un villain per eccellenza, Crudelia (con pagamento per accesso VIP per gli abbonati Disney+). Ma vediamo subito insieme quali sono tutte le novità ... Leggi su tuttotek (Di sabato 1 maggio 2021) Vediamo insieme le uscite sue Star a, tra film tanto attesi e serie tv originalicontinua ad ingrandire il proprio, puntando molto sulle serie tv originali; in particolare, quelle legate al mondo Marvel e Star Wars. Infatti, aapprodano due serie animate: M.O.D.O.K, legata all’MCU, e The Bad Batch, ambientata nell’universo Star Wars. Senza tralasciare le molte serie del passato riproposte, che faranno felici i fan di vecchia data. Un’altra uscita tanto attesa è il film dedicato ad un villain per eccellenza, Crudelia (con pagamento per accesso VIP per gli abbonati+). Ma vediamo subito insieme quali sonole...

