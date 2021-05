Dal 1 maggio riapre il Museo Diocesano di Cortona

Advertising

matteorenzi : A proposito di banchi a rotelle e ventilatori cinesi: dal marzo 2020 chiediamo una commissione di inchiesta sulla g… - fattoquotidiano : CASELLATI AIRLINES Il 28 aprile, Repubblica ha dato notizia che, dal maggio 2020, la presidente del Senato Elisabet… - LuigiBrugnaro : È iniziato il countdown? Manca un mese alla seconda edizione del @SaloneVenezia che si svolgerà all’Arsenale dal 29… - marfiolecce2 : RT @OttoBlond: @GuidoCrosetto Non c’entra se è una donna, un uomo o un alieno, ma c’entra il fatto che dal maggio 2020, la presidente del S… - HakulinenMaria : RT @matteorenzi: A proposito di banchi a rotelle e ventilatori cinesi: dal marzo 2020 chiediamo una commissione di inchiesta sulla gestione… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal maggio

Orizzonte Scuola

le cose cambiano. Le nuove regole fissateministro per la Pa Renato Brunetta prevedono la cancellazione dell'obbligo di fare lavorare da casa un dipendente pubblico su due. Le ...Successo casalingo del Colon nella Copa de la Liga Profesional Sabato primocon un ricco ... In Francia due i match in programmapomeriggio mentre in Premier League si parte dalle 13.30 con ...Meteo domenica. Ampie schiarite alternate a qualche acquazzone. SITUAZIONE. I fronti giunti sabato 1° maggio sull'Italia, uno dalla Francia ed un altro secondario dal Nord Africa ...Vale la pena chiedersi e approfondire cosa è stato lo smart working durante la pandemia e come ci si sta preparando al ritorno in ufficio. E vale la pena farlo oggi, Primo maggio, Festa dei lavoratori ...