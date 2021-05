Crotone-Inter | Vrenna | “Siamo una realtà e speriamo di poter tornare presto in Serie A”

(Di sabato 1 maggio 2021) “unanel mondo del calcio, abbiamo fatto undici anni diB, tre di A. La speranza è dinella massimail prima possibile”. Il presidente delGiovannivenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l‘, valido per la 34esima giornata dellaA 2020/2021. Su Cosmi: “Sicuramente ha dimostrato di valere laA. Vedremo. Adesso vogliamo concentrarci solo sull’ultima parte di campionato per finire in maniera dignitosa”. SportFace.

Commenta per primo Giovanni Vrenna , presidente del, parla a Sky Sport prima della sfida con l': 'Siam una realtà nel mondo calcio, abbiamo fatto undici anni di B, tre di A: la speranza è di tornare nella massima serie il prima possibile. ...Commenta per primo A margine della sfida contro il, l'amministratore delegato dell', Beppe Marotta, ha parlato a Sky e fatto chiarezza sul suo futuro. Quali sono le sue sensazioni, si aspettava di poter essere a questo punto? 'Le ...L'Inter di Conte va di scena alle ore 18:00 allo Scida di Crotone, dove cercherà di incassare i tre punti che potrebbero significare già da domani festa scudetto qualora l'Atalanta non dovesse battere ..."Le sensazioni sono positive, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. I punti di differenza non contano, il Crotone avra' motivazioni forte e dovremo ...