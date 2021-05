Crotone | fine dell’agonia | i calabresi tornano in Serie B

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 maggio 2021) Ilè inB dopo la sconfitta, ultima, patita contro l’Inter di Antonio Conte. Un epilogo amaro, ma ampiamente metabolizzato per la compagine rossoblù che, adesso, dovrà terminare dignitosamente la stagione riorganizzando le idee per tentare immediatamente la risalita. A nulla è valso l’arrivo di Serse Cosmi, arrivato in sostituzione di Giovanni Stroppa.inB:di un percorso molto complicato La cavalcata dello scorso anno in cadetteria e l’approdo, forse imprevisto ma strameritato, inA. La gioia dell’ambiente, che purtroppo non ha potuto aiutare la squadra presenziando all’Ezio Scida, è via via scemata con il proseguo della stagione di massima. I numeri, per i Pitagorici, sono davvero impietosi: 18 punti conquistati in ...