Bart1705 : RT @GDS_it: #Olimpiadi di #Tokyo: sei persone della staffetta positive al #Covid - GDS_it : #Olimpiadi di #Tokyo: sei persone della staffetta positive al #Covid - KinmenQuemoy : #Covid: a Tokyo record da tre mesi, 1.050 casi in 24 ore - CorriereQ : Covid: a Tokyo record da tre mesi, 1.050 casi in 24 ore - SportandoIT : Gli azzurri di Tokyo 2020 e di Euro 2020 saranno vaccinati contro il COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tokyo

ANSA Nuova Europa

registra un altro record di contagi di coronavirus, malgrado lo stato di emergenza in corso, a meno di 90 giorni dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Nella giornata di sabato sono state ...BEACH WALKING Non è una novità, ma in tempi diper chi vive al mare la camminata sulla ... Leonardo Fioravanti, con Sebago alle Olimpiadi diDall'età di sei anni è sulla tavola da surf e da ...Sei persone dell’organizzazione al seguito della staffetta della torcia olimpica, in corso di svolgimento in Giappone, sono risultati positivi al tampone per ...Tre prefetture adiacenti alla capitale - Chiba, Kanagawa e Saitama - sono sono sottoposte alle restrizioni fino all'11 maggio.