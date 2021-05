Coronavirus, Jason Kelk ha il Covid da un anno e non riesce a guarire (Di sabato 1 maggio 2021) Jason Kelk, il 49enne insegnante di informatica ricoverato a Leeds, è il paziente con il cosiddetto "Long Covid" più duraturo di tutto il Regno Unito Inghilterra, il caso di Jason Kelk: l’uomo che lotta contro il Covid da un anno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 1 maggio 2021), il 49enne insegnante di informatica ricoverato a Leeds, è il paziente con il cosiddetto "Long" più duraturo di tutto il Regno Unito Inghilterra, il caso di: l’uomo che lotta contro ilda unsu Notizie.it.

c_mattioli : RT @globalistIT: - cgcronos : Coronavirus, Jason Kelk: non cammina più, vomita in continuazione da mesi. Record-choc: da quanto è ricoverato ques… - infoitsalute : Coronavirus, Jason Kelk: non cammina più, vomita in continuazione da mesi. Record-choc: da quanto è ricoverato ques… - Mauro73432329 : - mariana80024548 : RT @Libero_official: Coronavirus, Jason Kelk: non cammina più, vomita in continuazione da mesi. Record-choc: da quanto è ricoverato quest'u… -