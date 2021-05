Chi è Arisa? Età, vita privata, carriera, canzoni e Instagram (Di sabato 1 maggio 2021) Scopriamo qualcosa in più su Arisa: dal vero nome, all’età e altezza, la carriera e vita privata e dove seguirla su Instagram. Chi è Arisa Nome e Cognome: Rosalba Pippa (in arte Arisa)Data di nascita: 20 agosto 1982Luogo di Nascita: GenovaEtà: 38 anniAltezza: 1 metro e 61 centimetri Peso: 53 kgSegno zodiacale: LeoneProfessione: cantanteFidanzato: Arisa è fidanzataFigli: Non ha 4 figliTatuaggi: informazione non disponibileProfilo Instagram: @Arisamusic Arisa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 1 maggio 2021) Scopriamo qualcosa in più su: dal vero nome, all’età e altezza, lae dove seguirla su. Chi èNome e Cognome: Rosalba Pippa (in arte)Data di nascita: 20 agosto 1982Luogo di Nascita: GenovaEtà: 38 anniAltezza: 1 metro e 61 centimetri Peso: 53 kgSegno zodiacale: LeoneProfessione: cantanteFidanzato:è fidanzataFigli: Non ha 4 figliTatuaggi: informazione non disponibileProfilo: @musicL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

carmferreri0 : Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare! #Amici2020 #aka7even #Amicispoiler #aka #petti7even… - AuroraFraglica1 : Non Arisa che sta facendo un concerto , chi come lei ?! #Amici20 - _autoritratto_ : RT @honeyviolencae: anna tatangelo leggenda della cucina vincitrice di celebrity masterchef italia 2, rnb / hip hop girl italiana, paladina… - haveyouwornwigs : @giomatrash Vabbè Tancredi è oggettivamente sottovalutato, magari gli altri del team viola no, ma lui abbastanza. R… - xoxo_xuxa : Che palle devo andare a dormire che domani lavoro ma continua così Arisa, regala gioie a chi può seguirti -