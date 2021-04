Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021)DEL 30 APRILEORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI: AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’AREA DI SERVIZIO PRENESTINA FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; PROSEGUENDO SULLA A1 SEMPRE VERSO SUD UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, ...