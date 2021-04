Una canzone e podcast su Spotify, così Matteo Croce racconta "I matti" del manicomio (Di venerdì 30 aprile 2021) Arezzo 30 aprile 2021 - Ci sono millecinquecento buste nell'archivio dell'università di Siena al Pionta di Arezzo. Raccolgono le vite intere dei pazienti del manicomio. Le chiamano le "carte da ... Leggi su lanazione (Di venerdì 30 aprile 2021) Arezzo 30 aprile 2021 - Ci sono millecinquecento buste nell'archivio dell'università di Siena al Pionta di Arezzo. Raccolgono le vite intere dei pazienti del. Le chiamano le "carte da ...

Ultime Notizie dalla rete : Una canzone Serena Autieri al posto di Eleonora Daniele in estate? Arriva Dedicato a... ', ispirato dalla canzone cantata da Loredana Bertè, e scritta da Ivano Fossati, 'Dedicato'. Si tratterebbe, dunque, di una gran bella nuova occasione per l'attrice, conduttrice, cantante e ...

il nuovo singolo del gruppo di Chris Martin "Higher Power è una canzone arrivata su una piccola tastiera e un lavandino del bagno all'inizio del 2020 ", ha detto la band nella dichiarazione. Una buona notizia da parte del gruppo capitanato da ...

Una canzone dei Deep Forest Il Post Il cuore e la rivoluzione: intervista a Rachele Bastreghi Intervista a Rachele Batreghi, al suo primo vero e proprio album da solista fuori dai Baustelle con "Psychodonna" ...

Ascolta “Cabriolet Panorama”, la nuova canzone dei The Kolors La nuova canzone di Stash e soci è un vero e proprio inno alla primavera. Ascoltala in radio e guarda il nuovo video sul nostro sito.

