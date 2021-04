Se il cloud catalizza la crescita verde e cybersecurity I progetti Cisco

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi il Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà spedito a Bruxelles, in linea con i tempi richiesti. Nei circa 44 miliardi di euro destinati alla digitalizzazione (il 25% dell’intero piano) si cela la possibilità di far entrare l’Italia nel millennio digitale a pieno titolo, in un momento storico in cui un’infrastruttura digitale efficiente e la disponibilità di connessione possono fare la differenza tra un Paese competitivo e un Paese condannato alla rincorsa. “Quello che abbiamo davanti è il periodo di cambiamento più veloce del prossimo millennio”, ha detto Gianmatteo Manghi, il nuovo amministratore delegato diItalia, alla conferenza stampa tenuta giovedì. Il neodirigente ha identificato accelerazione digitale, sensibilità diffusa sulla sostenibilità e il quadro europeo di coordinamento come le tre direttrici-chiave a cui aderire. Di qui la strategia ...