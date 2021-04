Resident Evil Village inizialmente non era previsto per PS4 e Xbox One (Di venerdì 30 aprile 2021) Capcom in un'intervista con IGN ha confermato che Resident Evil Village è stato originariamente creato con un occhio alle console di prossima generazione: non era previsto alcun lancio su PS4 e Xbox One. Al momento dell'annuncio dello scorso giugno, l'editore non aveva ancora deciso di portare il gioco su sistemi last-gen. Tuttavia, il desiderio di metterlo a disposizione di un pubblico più ampio ha incoraggiato la sperimentazione. "Abbiamo sviluppato Village come un gioco per hardware di nuova generazione, ma per renderlo accessibile a più giocatori, siamo passati attraverso molti trial and error per fornire in qualche modo un'esperienza comparabile su hardware di ultima generazione", ha detto il producer Tsuyoshi Kanda. "Alla fine, siamo stati in grado di fornire un prodotto di alta ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) Capcom in un'intervista con IGN ha confermato cheè stato originariamente creato con un occhio alle console di prossima generazione: non eraalcun lancio su PS4 eOne. Al momento dell'annuncio dello scorso giugno, l'editore non aveva ancora deciso di portare il gioco su sistemi last-gen. Tuttavia, il desiderio di metterlo a disposizione di un pubblico più ampio ha incoraggiato la sperimentazione. "Abbiamo sviluppatocome un gioco per hardware di nuova generazione, ma per renderlo accessibile a più giocatori, siamo passati attraverso molti trial and error per fornire in qualche modo un'esperienza comparabile su hardware di ultima generazione", ha detto il producer Tsuyoshi Kanda. "Alla fine, siamo stati in grado di fornire un prodotto di alta ...

