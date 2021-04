PewDiePie è il primo youtuber ad aver superato i 110 milioni di iscritti – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 30 aprile 2021)ha battuto un altro record, diventando ildella storia adi 110dial suo canale.. Felix ‘’ Kjellberg è ufficialmente iladquota 110dial suo canale. Si tratta di un record in termini numerici, che lo conferma come il singolo creatore di contenuti più in vista della piattaforma, nonché per alcuni simbolo vero e proprio della stessa. La pietra miliare è stata raggiunta il 29 aprile 2021. Certo, non ha lo stesso valore simbolico di 100di, ma si tratta comunque di … Notizie giochiRead ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PewDiePie primo

Multiplayer.it

Lo studio di sviluppo, meglio conosciuto per aver realizzato i giochi dello YouTuber, ... Senza ulteriori indugi vi lasciamo ad untrailer che annuncia il gioco. Turbo Kid non ha ancora ...... anche perché il suotimore è quello di essere trollato , provocato, da questo tipo di utenti,... Lo stessofinisce spesso sotto i riflettori per le sue esternazioni, che altro non fanno ...Twitch è diventata particolarmente popolare nel corso degli ultimi anni. Chi è riuscito a ottenere più follower in totale sulla piattaforma? Rispondiamo.Vediamo qual è lo youtuber con più iscritti al mondo nel 2021. La risposta non rappresenta certo una sorpresa, per chi ha seguito.