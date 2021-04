Napoleone | l’Imperatrice Joséphine la ‘grand-mère’ d’Europa

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 aprile 2021) E’ stata l’unico, vero grande amore dell’Imperatore dei francesi, Marie Josèphe Rose de Tascher de La Pagerie vedova del visconte de Beauharnais, ghigliottina dalla Rivoluzione, e duchessa di Navarra. Strano e affascinante destino il suo. Ripudiata dall’Imperatore per non essere riuscita a dare alla Francia l’agognato erede (l’Aiglon nascerà solo più tardi, frutto di un secondo matrimonio dicon Maria Luisa d’Austria), ‘la vieille épouse’, la moglie agée, anche se aveva solo 46 anni, sembra essersi riscattata, suo malgrado. A distanza di due secoli nei troni delle maggior famiglie europee, dal Belgio alla Svezia, dal Lussemburgo alla Norvegia e alla Grecia, dalla regione tedesca di Baden -Wutterberg alla Russia dei Romanov scorre sangue creolo e francese. Meravigliosa rivalsa per Josephine che nel settembre del 1809 fu costretta a lasciare le Tuileries e ...