LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: soltanto 4 uomini al comando con 1’30” sul gruppo (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Intanto si stacca Matthias Reutimann (Swiss Cycling). 16.11 1’20” è il vantaggio dei cinque battistrada ai piedi del GPM di Las Granges. 16.10 Mentre il gruppetto di Chris Froome continua ad accumulare ritardo dal plotone dei big. Il gap è salito a 1’40”. 16.08 Restano dunque in cinque in testa alla corsa: Stefan Kung (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Matthias Reutimann (Swiss Cycling), Stefan Bissegger (EF Education Nippo) e Johan Jacobs (Movistar). 16.06 Intanto si sono staccati dal gruppetto dei fuggitivi Sander Armée (Qhubeka ASSOS) e Charlie Quaterman (Trek-Segafredo). 16.04 I fuggitivi sono pronti ad affrontare nuovamente l’ascesa di Châbles. 16.02 Intanto vi ricordiamo che la tappa regina di domani, la Sion-Thyon (161.3km), è stata anticipata di due ore in vista delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Intanto si stacca Matthias Reutimann (Swiss Cycling). 16.11 1’20” è il vantaggio dei cinque battistrada ai piedi del GPM di Las Granges. 16.10 Mentre il gruppetto di Chris Froome continua ad accumulare ritardo dal plotone dei big. Il gap è salito a 1’40”. 16.08 Restano dunque in cinque in testa alla corsa: Stefan Kung (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Matthias Reutimann (Swiss Cycling), Stefan Bissegger (EF Education Nippo) e Johan Jacobs (Movistar). 16.06 Intanto si sono staccati dal gruppetto dei fuggitivi Sander Armée (Qhubeka ASSOS) e Charlie Quaterman (Trek-Segafredo). 16.04 I fuggitivi sono pronti ad affrontare nuovamente l’ascesa di Châbles. 16.02 Intanto vi ricordiamo che laregina di domani, la Sion-Thyon (161.3km), è stata anticipata di due ore in vista delle ...

