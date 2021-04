L’India ha iniziato a censurare i post che criticano la sua gestione della pandemia (Di venerdì 30 aprile 2021) Mentre L’India sta affrontando la seconda ondata della pandemia di coronavirus, il suo sistema sanitario è in ginocchio e il paese è costellato di pire funebri che bruciano i corpi dei defunti nei crematori, il governo di Delhi vuole mettere in atto una massiccia censura dei fatti sul web. Secondo quanto riferito, tra gli altri, dal New York Times, dal Wall Street Journal e dallo stesso Times of India, la scorsa settimana il governo indiano ha ordinato a Twitter di bloccare le visualizzazioni di 53 tweet in tutto il paese. Successivamente anche da Facebook, Instagram e YouTube sono stati rimossi dei post critici nei confronti delle mancanze nella gestione dell’emergenza da parte delle istituzioni indiane. Come se non bastasse, i gestori dei gruppi WhatsApp e Telegram creati per aiutare le persone a ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) Mentresta affrontando la seconda ondatadi coronavirus, il suo sistema sanitario è in ginocchio e il paese è costellato di pire funebri che bruciano i corpi dei defunti nei crematori, il governo di Delhi vuole mettere in atto una massiccia censura dei fatti sul web. Secondo quanto riferito, tra gli altri, dal New York Times, dal Wall Street Journal e dallo stesso Times of India, la scorsa settimana il governo indiano ha ordinato a Twitter di bloccare le visualizzazioni di 53 tweet in tutto il paese. Successivamente anche da Facebook, Instagram e YouTube sono stati rimossi deicritici nei confronti delle mancanze nelladell’emergenza da parte delle istituzioni indiane. Come se non bastasse, i gestori dei gruppi WhatsApp e Telegram creati per aiutare le persone a ...

