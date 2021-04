League of Legends, TSM annuncia il suo primo roster amatoriale (Di venerdì 30 aprile 2021) TSM ha fatto un grande passo avanti, annunciando il suo primo roster amatoriale di League of Legends. Una decisione che non sorprende i fan del team esports, dato che già qualche mese fa l’organizzazione aveva fatto sapere di essere alla ricerca di giocatori per il suo programma di scouting a livello amatoriale. Tuttavia, in pochi immaginavano che nel giro di un paio di mesi TSM potesse già disporre di un roster. “Negli ultimi mesi, i giocatori di vari livelli competitivi sono stati seguiti dal nostro staff accademico – scrive TSM in una nota – Il nostro obiettivo era quello di fornire una piattaforma per un piccolo gruppo di giocatori, in modo tale da ottenere una fetta di esperienza competitiva”. We took a commitment to growing young NA talent by ... Leggi su esports247 (Di venerdì 30 aprile 2021) TSM ha fatto un grande passo avanti,ndo il suodiof. Una decisione che non sorprende i fan del team esports, dato che già qualche mese fa l’organizzazione aveva fatto sapere di essere alla ricerca di giocatori per il suo programma di scouting a livello. Tuttavia, in pochi immaginavano che nel giro di un paio di mesi TSM potesse già disporre di un. “Negli ultimi mesi, i giocatori di vari livelli competitivi sono stati seguiti dal nostro staff accademico – scrive TSM in una nota – Il nostro obiettivo era quello di fornire una piattaforma per un piccolo gruppo di giocatori, in modo tale da ottenere una fetta di esperienza competitiva”. We took a commitment to growing young NA talent by ...

Advertising

esports247_it : League of Legends, TSM annuncia il suo primo roster amatoriale - Eurogamer_it : #LeagueofLegends: Riot Games si scaglia contro un progetto creato dai fan. - OneD__princess : Ogni volta che dico a gente nonnerd che abbiamo 3 computer mi rispondono “che ci fai con 3???!!!” Bruh taci che st… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: League of Legends €10 Buono regalo prepagato (1380 Riot Points) editore R… - Kobeesque : @Buzzo___ Non ha senso per il gaming se non hai un pc che lo regge certo, io lo uso molto come desktop e per guarda… -