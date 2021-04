“Io sono pronta”. Anna Tatangelo e la sua vita privata: l’annuncio che coglie tutti di sorpresa (Di venerdì 30 aprile 2021) Anna Tatangelo è una delle protagoniste del programma ‘Top Dieci’ di Carlo Conti, che si scontra con Pio e Amedeo su Canale 5 con ‘Felicissima sera’. La cantante è anche stata ospitata da Silvia Toffanin nel salotto di ‘Verissimo’ e la puntata integrale sarà trasmessa su Canale 5 nella giornata di sabato primo maggio. E parlando con la conduttrice Mediaset ha fatto un annuncio, che inevitabilmente ha fatto festeggiare tutti i suoi fan. Che non vedono l’ora che arrivi questo momento. Nelle scorse ore ha rivelato anche un’importante notizia a livello professionale, infatti è uscita fuori la sua nuova canzone ‘Serenata’. Il brano musicale si candida di diritto a diventare un tormentone estivo. Anche alcuni colleghi, tra cui Francesco Renga, le hanno fatto i complimenti e augurato il meglio con questo suo nuovo lavoro. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)è una delle protagoniste del programma ‘Top Dieci’ di Carlo Conti, che si scontra con Pio e Amedeo su Canale 5 con ‘Felicissima sera’. La cantante è anche stata ospitata da Silvia Toffanin nel salotto di ‘Verissimo’ e la puntata integrale sarà trasmessa su Canale 5 nella giornata di sabato primo maggio. E parlando con la conduttrice Mediaset ha fatto un annuncio, che inebilmente ha fatto festeggiarei suoi fan. Che non vedono l’ora che arrivi questo momento. Nelle scorse ore ha rivelato anche un’importante notizia a livello professionale, infatti è uscita fuori la sua nuova canzone ‘Serenata’. Il brano musicale si candida di diritto a diventare un tormentone estivo. Anche alcuni colleghi, tra cui Francesco Renga, le hanno fatto i complimenti e augurato il meglio con questo suo nuovo lavoro. ...

Ultime Notizie dalla rete : sono pronta Anna Tatangelo a Verissimo: 'Pronta a diventare di nuovo mamma' Anna Tatangelo ha poi svelato di essere ormai una donna tranquilla e di essere pronta anche a diventare nuovamente mamma: 'Oggi mi ritengo una persona serena, sono uscita fuori in un modo non ...

