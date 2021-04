Infortuni sul lavoro in calo ma aumentano i decessi (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le denunce di Infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro lo scorso mese di marzo sono state 128.671, in diminuzione di oltre duemila casi (-1,7%) rispetto alle 130.905 del primo trimestre del 2020. La diminuzione è la sintesi di un calo delle denunce osservato nel primo bimestre (-12%) e di un aumento nel mese di marzo (+35%) nel confronto tra i due anni.I dati evidenziano un decremento solo degli Infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un calo pari al 23,4%, da 17.477 a 13.385, al contrario dei casi avvenuti in occasione di lavoro che sono in aumento dell'1,6%, da 113.428 a 115.286. Il numero degli Infortuni sul lavoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le denunce dio sulpresentate all'Inail entro lo scorso mese di marzo sono state 128.671, in diminuzione di oltre duemila casi (-1,7%) rispetto alle 130.905 del primo trimestre del 2020. La diminuzione è la sintesi di undelle denunce osservato nel primo bimestre (-12%) e di un aumento nel mese di marzo (+35%) nel confronto tra i due anni.I dati evidenziano un decremento solo degliin itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di, che hanno fatto registrare unpari al 23,4%, da 17.477 a 13.385, al contrario dei casi avvenuti in occasione diche sono in aumento dell'1,6%, da 113.428 a 115.286. Il numero deglisul...

Advertising

LaStampa : Covid e infortuni sul lavoro in Riviera contagiate 571 donne e 258 uomini - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Infortuni sul lavoro in calo ma aumentano i decessi - - sscalcionapoli1 : Roma, piove sul bagnato: Fonseca deve fare i conti con tre infortuni dopo il Man United #SerieATIM - alda7069 : @StevLova Non lo so. So solo che ogni volta che entro mi ritrovo la tl invasa. Ad un certo punto le questioni si ri… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Covid e infortuni sul lavoro in Riviera contagiate 571 donne e 258 uomini -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni sul Inail, morti sul lavoro in crescita nel 1 trimestre (+11,4%) Cresce nel primo trimestre il numero die morti sul lavoro (+11,4%) mentre calano le denunce di infortuni ( - 1,7%) e malattie professionali ( - 3,7%). E' quanto emerge dagli "open data" pubblicati dall'Inail che sono ancora influenzati da dalla ...

Inail, morti sul lavoro in crescita nel 1° trimestre (+11,4%) Cresce nel primo trimestre il numero die morti sul lavoro (+11,4%) mentre calano le denunce di infortuni ( - 1,7%) e malattie professionali ( - 3,7%). E' quanto emerge dagli "open data" pubblicati dall'Inail che sono ancora influenzati da dalla ...

Infortuni sul lavoro in calo ma aumentano i decessi Qui News Valdicornia Inail, morti sul lavoro in crescita nel 1° trimestre (+11,4%) (Teleborsa) - Cresce nel primo trimestre il numero die morti sul lavoro (+11,4%) mentre calano le denunce di infortuni (-1,7%) e malattie professionali (-3,7%). E' quanto emerge dagli open ...

Infortuni sul lavoro in calo ma aumentano i decessi L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Cresce nel primo trimestre il numero die mortilavoro (+11,4%) mentre calano le denunce di( - 1,7%) e malattie professionali ( - 3,7%). E' quanto emerge dagli "open data" pubblicati dall'Inail che sono ancora influenzati da dalla ...Cresce nel primo trimestre il numero die mortilavoro (+11,4%) mentre calano le denunce di( - 1,7%) e malattie professionali ( - 3,7%). E' quanto emerge dagli "open data" pubblicati dall'Inail che sono ancora influenzati da dalla ...(Teleborsa) - Cresce nel primo trimestre il numero die morti sul lavoro (+11,4%) mentre calano le denunce di infortuni (-1,7%) e malattie professionali (-3,7%). E' quanto emerge dagli open ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.