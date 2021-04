Il Recovery Plan italiano oggi a Bruxelles

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il governo Draghi ha approvato la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sarà inviatoalla Commissione europea, come hanno confermato ieri con soddisfazione da Palazzo Chigi. Entro l’estate così l’italia potrebbe ricevere l’anticipo dei fondi Ue da 25 miliardi per la ricostruzione post pandemia. L’esecutivo ha dato il via libera anche al decreto legge che istituisce il Fondo complementare alper le infrastrutture da 30,6 miliardi, finanziato con l’ultimo scostamento di bilancio. Ieri i primi cinque Paesi della Ue ad inviare i loro Pnrr alla Commissione sono stati Germania, Grecia, Francia, Portogallo e Slovacchia. Ane arriveranno molti altri entro, compreso il plico da Roma. Complessivamente, da qui al 2032, il governo avrà a disposizione 248 miliardi, di cui ...

... aveva due grandi obiettivi davanti a sé, uno più difficile dell'altro: accelerare le vaccinazioni anti - Covid e riscrivere il piano italiano di investimenti e riforme per attuare ile ...Se tutto ciò fosse preso in considerazione durante la finalizzazione del, i benefici sarebbero enormi: la rivalutazione del patrimonio femminile, l'aumento delle storie di shuccess ...Il Governo Draghi ha centrato entro aprile due obiettivi che segnano per l'Italia il netto cambio di passo: 500 mila vaccinazioni al giorno e l'invio in tempo a Bruxelles del Piano di Ripresa e Resili ...Il testo definitivo del Recovery Plan è ufficialmente pronto per essere spedito alla Commissione UE. Per quanto riguarda il Superbonus 110% le cose non sono andate come tutti si aspettavano.