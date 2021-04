HP OMEN X 25 | monitor a 240 Hz in sconto su Amazon | Punto Informatico

Advertising

smartmikeoffert : HP - Gaming OMEN X 25 Monitor, Schermo 24.5” FHD TN ? 419,99€ anziché 639,99€ ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : OMEN monitor

Punto Informatico

IlHPX 25 da 24,5 pollici (1920x1080 pixel a 240 Hz) è in offerta sul Amazon a 419,00 euro, invece di 639,99 euro (sconto del ...La nostra selezioneAsus PG279Q - 761,60 ( 896 ) Notebook 2 in 1 LENOVO YOGA C930 - 1.599,...20 ( 799 ) Notebook 2 in 1 HP SPECTRE X360 - 1119,20 ( 1.399 ) Desktop gaming HPGT13 - 0031NL -...Il monitor HP OMEN X 25 da 24,5 pollici (1920x1080 pixel a 240 Hz) è in offerta sul Amazon a 419,00 euro, invece di 639,99 euro (sconto del 34%).Da Mediaworld è di nuovo tempo di X-Days: sconti su tantissimi prodotti solo online fino al 6 maggio e spedizioni gratis per ogni ordine.