Ho sfonnato tutto fratellì

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il massimale di una polizza assicurativa e l’influencer Algero Corretini, alias 1727 Worldstar… strano accostamento! Una noiosa terminologia e l’esuberante rapper diventato famoso per il pirotecnico video durante il quale colpiva un muretto in diretta su Instagram! Cos’è il massimale di polizza? In una polizza assicurativa, “massimale” (nulla a che vedere con i pesi sollevati sulla panca piana da un bodybuilder) si definisce la massima cifra messa “gentilmente” a disposizione da una compagnia; ilse accade l’evento oggetto del contratto; ovviamente, in cambio di un premio che l’assicurato paga. Già “premio”.. perchè così si definisce la cifra che noi aguzzini assicuratori chiediamo ai clienti; per telefono, in genere, chiamiamo magari l’amico che ci ha sottoscritto la polizza e gli diciamo “C’è un premio da pagare”… stranezza della lingua ...