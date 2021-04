‘Guerra spaziale’ tra Jeff Bezos e Elon Musk Il fondatore di Amazon fa causa alla NASA Ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Traed. La notizia – riportata tra gli altri dCnn – è la seguente: la compagnia spaziale Blue Origin deldiha fattoha sceltoe la sua SpaceX per costruire il mezzo di atterraggio che depositerà i prossimi astronauti statunitensi sulla Luna. “Laha cambiato le regole del gioco all’ultimo momento”, è la denuncia. E ancora: “Questa decisione elimina la possibilità di concorrenza e non solo ritarda, ma mette in pericolo il ritorno dell’America sulla Luna“. L’aspra polemica infatti è incentrata sul programma Human Landing ...