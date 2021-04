Guardiola | “Siamo stanchi ma ci servono cinque punti per essere campioni”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crystal Palace: “Domani abbiamo un’incredibile opportunità per fare quel passo verso il titolo. Ora ci riprendiamo dalla sfida di Parigi: è la nostra sesta partita consecutiva in trasferta.sotto molti aspetti. A Parigi la chiave del successo è stata la qualità dei giocatori e quanto siano intelligenti. Abbiamo bisogno diper”. Foto: Twitter Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Guardiola che dice "sembro Francesco De Gregori quando dico: la storia siamo noi".

molto grati a Flick per tutti i successi, sei titoli in una stagione li aveva conquistati solo col Barcellona nel 2009. Il suo desiderio era cambiare a fine stagione e abbiamo ...
Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crystal Palace: le sue dichiarazioni Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crystal Palace