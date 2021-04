Grave incidente in moto: in coma il giovane rapper Savino Parisi, alias Onivas (Di venerdì 30 aprile 2021) Il giovane rapper barese Savino Parisi, conosciuto ai più con il nome d’arte Onivas, è in coma dopo un Grave incidente stradale. La terribile notizia, riportata tra gli altri da La Repubblica, ha gettato nello sconforto più totale i tanti fan che ora stanno riempendo i social con messaggi di vicinanza: “Dai fratello, tornerai a cantare come prima” oppure “Sei forte, ce la farai!”. Savino Parisi, nipote omonimo del boss del quartiere Japigia Savinuccio, il 24 aprile stava percorrendo in moto una delle principali arterie del suo quartiere, quando la moto su cui viaggiava insieme ad un’altra persona si è scontrata con un’automobile. Onivas non ha mai avuto problemi con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilbarese, conosciuto ai più con il nome d’arte, è indopo unstradale. La terribile notizia, riportata tra gli altri da La Repubblica, ha gettato nello sconforto più totale i tanti fan che ora stanno riempendo i social con messaggi di vicinanza: “Dai fratello, tornerai a cantare come prima” oppure “Sei forte, ce la farai!”., nipote omonimo del boss del quartiere Japigia Savinuccio, il 24 aprile stava percorrendo inuna delle principali arterie del suo quartiere, quando lasu cui viaggiava insieme ad un’altra persona si è scontrata con un’automobile.non ha mai avuto problemi con la ...

Advertising

SkyTG24 : 35 anni fa, all'1.23, il reattore numero 4 della centrale nucleare di #Chernobyl esplode come una pentola a pressio… - FQMagazineit : Grave incidente in moto: in coma il giovane rapper Savino Parisi, alias Onivas - ParmaPsi : RT @collettiva_news: Un'ora di #sciopero per protestare contro il grave incidente avvenuto ieri al #porto di #Taranto e costato la vita a N… - GiornalediMonte : Grave incidente sulla A25. Un persona perde la vita. - geppetto23 : RT @LouGirardiReal: Grave incidente in Puglia zona Fasano. Il video di un camionista registra il tragico impatto. Due i morti e un ferito.??… -