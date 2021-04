Final Fantasy VII The First Soldier | primo streaming in arrivo!

(Di venerdì 30 aprile 2021) Square Enix ha annunciato, nelle scorse ore, la data per ildedicato aVII: The, in cui verranno svelate nuove informazioni anche su Intergrade Ben sotto gli occhi di tutti è quanto Square Enix abbia deciso, nel corso degli anni passati, di riprendere in mano il franchise diVII, rispolverarlo e ridargli linfa vitale. A partire daVII Remake (qui la nostra recensione!), che ha avuto un successo così spropositato da creare un precipitarsi di nuovi spin off. Oltre a Intergrade, la versione next-gen del Remake, Square Enix è infatti al lavoro su Ever Crisis, un vero e proprio remake di tutta la serie originale pensato per mobile, e su The ...

Square Enix ospiterà Final Fantasy VII: The First Soldier Official Live Stream #0 il 7 maggio alle 20:00 JST (le 12:00 italiane), ha annunciato la società. Potete guardarlo su YouTube in giapponese e su Twitch in ...Con ispirazioni come Final Fantasy, Lost Odyssey, Xenosaga, Breath of Fire e Shadow Hearts 2, l'intento di non alienare gli appassionati dei JRPG della prima ora sembra evidente. The Ascent The ...