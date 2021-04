È il primo maggio e lavorate? Ecco i vostri diritti (Di venerdì 30 aprile 2021) Il primo maggio è a tutti gli effetti un giorno festivo e la legge fortunatamente prevede dei vantaggi che è saggio annotarsi qualora si dovesse lavorare. Non tutti godono degli stessi benefit, intendiamoci. A regolare alcuni dettagli sono i famosi contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL). E alcune clausole del contratto che vi lega al vostro datore, inoltre, potrebbero prevedere ulteriori particolarità. Tuttavia una legislazione nazionale generale c’è e alcuni tratti accomunano i diversi tipi di dipendenti. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Il primo maggio è a tutti gli effetti un giorno festivo e la legge fortunatamente prevede dei vantaggi che è saggio annotarsi qualora si dovesse lavorare. Non tutti godono degli stessi benefit, intendiamoci. A regolare alcuni dettagli sono i famosi contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL). E alcune clausole del contratto che vi lega al vostro datore, inoltre, potrebbero prevedere ulteriori particolarità. Tuttavia una legislazione nazionale generale c’è e alcuni tratti accomunano i diversi tipi di dipendenti.

