(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Non mi sento più rappresentato da nessuno“: parla cone delusione Giuseppe D’Ambrosio, il titolare del tabacchi Miscela 65, situato ai confini tra Salerno e Pontecagnano Faiano, uno dei tre locali colpiti da un raid che all’alba di oggi ha portato una coppia di malviventi a danneggiare per pochi spiccioli tre diverse attività. Per la sua attività si tratta del terzo colpo in un anno: dueed unacontro le quali nulla ha potuto il suo sistema disorveglianza: ” Cosa devo fare – si domanda oggi retoricamente e con rassegnazione l’– devo assumere”. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia. I malviventi hanno colpito anche un bar, situato nel ...

Advertising

anteprima24 : ** Due #Furti e una #Rapina a mano armata: il #Record e la rabbia di un #Imprenditore (#Video) **… - zazoomblog : Arrestati due uomini del posto per furti nel territorio a Bernarda (MT) - #Arrestati #uomini #posto #furti… - GianfrancoDIB : BERNALDA (MT): LOTTA AI FURTI. I CARABINIERI ARRESTANO DUE UOMINI DEL POSTO E RECUPERANO QUANTO RUBATO. - BBilanShit : @noncandeggiare @FR4NZLilli @alientrez La grande distribuzione ci fa pagare, adeguando i prezzi, la percentuale che… - ivl24_it : Lotta ai furti. Carabinieri arrestano due uomini del posto e recuperano quanto rubato -

Ultime Notizie dalla rete : Due furti

Genova24.it

Buon 1 maggio 2021, immagini e frasi d'auguri/ Pensieri per WhatsApp e social SFRUTTAMENTO ESCORT, RAPINE,CARABINIERI ARRESTATI, ALTRI INDAGATI E' così scattata un'indagine riguardante ...Non credo si riesca a raggiungere, alla fine dell'anno, il numero di delitti denunciati del 2018 e 2019 (oltremilioni in ciascun anno, in prevalenza), perché questo implicherebbe un super ...I Carabinieri nel corso della notte di giovedì hanno arrestati due uomini del posto e recuperano la refurtiva e stato sequestrato della droga ...CATANIA - Nella giornata di ieri, i poliziotti del commissariato Librino (Catania), diretti dal dottor Alessandro Berretta, hanno effettuato controlli ...