DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: Ferrari ad un soffio dalla Mercedes, Sainz è secondo! (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Tempone di Hamilton. 1’19?837. Rifila 344 millesimi a Bottas. Vediamo la risposta della Ferrari e, soprattutto, di Verstappen. 16.31 Per il momento Hamilton è quarto, ma ora si sta migliorando. E non di poco… 16.31 Bottas subito davanti con le soft: 1’20?181. 16.30 Anche Sainz e Leclerc rientrano in pista con le soft. 16.29 Attenzione alle Mercedes che sono in pista con le soft…Ora è attacco al tempo! 16.28 Verstappen vola in testa con le medie in 1’20?322, 0.101 meglio di Bottas. 16.28 Al momento Alonso è 9°, Giovinazzi 15°, Vettel 16°, Raikkonen 17°, Schumacher 19. 16.27 Ecco la McLaren. Ricciardo è 5° a 0.310 da Bottas, Leclerc scivola in ottava piazza. 16.27 Le Ferrari sono rientrate ai box. 16.25 A breve sarà interessante capire ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 Tempone di Hamilton. 1’19?837. Rifila 344 millesimi a Bottas. Vediamo la risposta dellae, soprattutto, di Verstappen. 16.31 Per il momento Hamilton è quarto, ma ora si sta migliorando. E non di poco… 16.31 Bottas subito davanti con le soft: 1’20?181. 16.30 Anchee Leclerc rientrano in pista con le soft. 16.29 Attenzione alleche sono in pista con le soft…Ora è attacco al tempo! 16.28 Verstappen vola in testa con le medie in 1’20?322, 0.101 meglio di Bottas. 16.28 Al momento Alonso è 9°, Giovinazzi 15°, Vettel 16°, Raikkonen 17°, Schumacher 19. 16.27 Ecco la McLaren. Ricciardo è 5° a 0.310 da Bottas, Leclerc scivola in ottava piazza. 16.27 Lesono rientrate ai box. 16.25 A breve sarà interessante capire ...

