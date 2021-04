Covid e il vaccino agli adolescenti, Silvestri: “Così si andrà verso la fine della malattia severa che costringe a lockdown e coprifuoco” (Di venerdì 30 aprile 2021) Non più lockdown, né coprifuoco e forse un inizio di vera normalità. Il prossimo futuro, tra alcuni mesi naturalmente, potrebbe essere Così se ci saranno abbastanza persone vaccinate. E se tra queste ci saranno anche i più giovani, meno suscettibili tranne rari casi alla malattia grave scatenata da Covid 19, ma considerati comunque veicoli di Sars Cov 2, l’obiettivo potrebbe essere centrato. Ne è convinto Guido Silvestri, professore ordinario e direttore del dipartimento di Patologia Generale e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta (Usa), editor di Journal of Virology, la più citata rivista di virologia, ed autore di 256 pubblicazioni scientifiche, considerato uno dei massimi esperti nel campo di un virus atroce come quello dell’Hiv, a cui abbiamo chiesto una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Non più, née forse un inizio di vera normalità. Il prossimo futuro, tra alcuni mesi naturalmente, potrebbe esserese ci saranno abbastanza persone vaccinate. E se tra queste ci saranno anche i più giovani, meno suscettibili tranne rari casi allagrave scatenata da19, ma considerati comunque veicoli di Sars Cov 2, l’obiettivo potrebbe essere centrato. Ne è convinto Guido, professore ordinario e direttore del dipartimento di Patologia Generale e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta (Usa), editor di Journal of Virology, la più citata rivista di virologia, ed autore di 256 pubblicazioni scientifiche, considerato uno dei massimi esperti nel campo di un virus atroce come quello dell’Hiv, a cui abbiamo chiesto una ...

