Coprifuoco e Speranza? "Un accordo per il Quirinale", retroscena clamoroso: Renzi-Salvini, tam-tam impazzito a Palazzo (Di venerdì 30 aprile 2021) I due Matteo d'accordo: Salvini e Renzi, respinta la fiducia a Roberto Speranza rilanciano una commissione d'inchiesta. Nulla di che stupirsi, se la nomina per il post-Mattarella non fosse dietro l'angolo. "Renzi e il centrodestra - commentano Pd e Movimento 5 Stelle intimoriti e insospettiti - fanno le prove di maggioranza per eleggersi il presidente della Repubblica". Nella giornata del 28 aprile, stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, i dubbi sulle reali intenzioni del leader della Lega e di quello di Italia Viva non mancano. Al punto che c'è chi si sfoga: Salvini "giocherà sempre a tirare la corda e a lasciarla all'ultimo momento utile". Scampate le dimissioni il ministro della Salute deve fare i conti con due disegni di legge per istituire una commissione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) I due Matteo d', respinta la fiducia a Robertorilanciano una commissione d'inchiesta. Nulla di che stupirsi, se la nomina per il post-Mattarella non fosse dietro l'angolo. "e il centrodestra - commentano Pd e Movimento 5 Stelle intimoriti e insospettiti - fanno le prove di maggioranza per eleggersi il presidente della Repubblica". Nella giornata del 28 aprile, stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, i dubbi sulle reali intenzioni del leader della Lega e di quello di Italia Viva non mancano. Al punto che c'è chi si sfoga:"giocherà sempre a tirare la corda e a lasciarla all'ultimo momento utile". Scampate le dimissioni il ministro della Salute deve fare i conti con due disegni di legge per istituire una commissione ...

Advertising

borghi_claudio : La mia 'scuola di magia' di oggi. Sfiducia a Speranza, mozioni coprifuoco. Il trasformismo di chi sembra alleato. - borghi_claudio : E' scoccata la mezzanotte. Se da adesso uno mi viene ancora a dire eh ma l'ordine del giorno sul coprifuoco, eh ma… - AnnalisaChirico : Sul coprifuoco alle 22 il Cts chiarisce di non esser stato consultato.Non c’è base scientifica, solo la bandierina… - RiccardaCor : RT @Valenti63339244: Quindi, ricapitolando: Fiducia a Speranza ? Pass vaccinale ? Coprifuoco ? Ddl Zan in itinere È la strateggiah, il ca… - HariSel95300131 : Perché altrimenti a 8 e 1/2 non hanno più niente di cui parlare e non sanno più cosa fare per mantenere il coprifuo… -