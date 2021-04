Coppa di Germania: il Lipsia vola in finale: 2 - 1 al Werder (Di venerdì 30 aprile 2021) BREMA (Germania) - Il Lipsia è la prima finalista della Coppa di Germania. Nagelsmann vuole lasciare il club con un trofeo e guadagna l'accesso alla finalissima battendo il Werder Brema. Ma la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 aprile 2021) BREMA () - Ilè la prima finalista delladi. Nagelsmann vuole lasciare il club con un trofeo e guadagna l'accesso alla finalissima battendo ilBrema. Ma la ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Germania Coppa di Germania: il Lipsia vola in finale: 2 - 1 al Werder BREMA (GERMANIA) - Il Lipsia è la prima finalista della Coppa di Germania. Nagelsmann vuole lasciare il club con un trofeo e guadagna l'accesso alla finalissima battendo il Werder Brema. Ma la vittoria è stata tutt'altro che semplice. Per avere la meglio ...

Stop Bundesliga, c'è la coppa: Kiel, altra favola dopo la vittoria sul Bayern? La Gazzetta dello Sport Coppa di Germania, Nagelsmann batte il Werder e va in finale Grazie ad una rete di Forsberg nei tempi supplementari, il Lipsia sconfigge il Brema ed è la prima finalista del torneo ...

Lipsia in finale di Coppa di Germania È stato difficile, ma alla fine il Lipsia è in finale di Coppa di Germania. Dopo una partita serrata, dominata dagli ospiti, sono stati necessari i tempi supplementari per espugnare il campo del Werde ...

