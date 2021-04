Conversazioni sul futuro dell’abitare Rubelli | più ottimismo

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) «Nella condizione di costrizione che impone la pandemia, le persone decidono di trasformare la criticita? in un’opportunita? e ripensare la propria casa anche da un punto di vista stilistico. La voglia di rinnovamento ed evasione ci arriva come segnale da ogni mercato». Spiega l’Amministratore delegato di, Nicolo? Favaretto. Nicolo FavarettoVoi come avete risposto? «Notiamo che i tessuti ad alte prestazioni stanno avendo molto successo. Probabilmente e? legato al fatto che sono trasversali e durevoli. A livello stilistico, nella nuova collezione 2021 abbiamo enfatizzato l’elemento del colore e lavorato con pattern gioiosi, giocosi, evocativi, volutamente ottimisti nel loro design per rispondere alla complessita? di questi nostri tempi».Cosa succedera? nei prossimi ...