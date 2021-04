Contro l’astrattezza digitale della pubblica amministrazione

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 aprile 2021) Gli italiani hanno forti deficit informatici. Ma non è un buon motivo per tenere ancor più a distanza i cittadini. Specialmente gli anziani. Siamo sicuri che la cosiddetta digitalizzazione,vita in generale e in particolare, renda la quotidianità dei cittadini più semplice? O, al contrario, in certe condizioni la rende addirittura più difficile? Se infatti non c'è dubbio che questa evoluzionesia qualcosa di assolutamente desiderabile e nei confrontiquale siamo in grave ritardo (basti pensare a ciò di cui si lamenta chi lavora nei tribunali - dagli impiegati ai cancellieri ai magistrati), e se non c'è ugualmente dubbio sul fatto che, anche nei rapporti tra cittadino e, la ...