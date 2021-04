Commissione Ue: strada spianata per i nuovi OGM (Di venerdì 30 aprile 2021) La Commissione europea sta preparando la strada ad esentare i nuovi organismi geneticamente modificati (OGM) dalle attuali norme di tutela dell’ambiente. La Commissione Ue ha pubblicato oggi un rapporto sulle nuove tecniche di modifica genetica indicando che potrebbero essere accettate regole più permissive per gli OGM prodotti con queste tecniche. Di cosa tratta il nuovo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Laeuropea sta preparando laad esentare iorganismi geneticamente modificati (OGM) dalle attuali norme di tutela dell’ambiente. LaUe ha pubblicato oggi un rapporto sulle nuove tecniche di modifica genetica indicando che potrebbero essere accettate regole più permissive per gli OGM prodotti con queste tecniche. Di cosa tratta il nuovo

Advertising

PaolaTavernaM5S : Finalmente il #DDLZan viene calendarizzato al #Senato dopo il voto in commissione #Giustizia. Un passo avanti impor… - CopagriFVG : RT @Copagri: #Biotecnologie: bene @EU_Commission che ribalta sentenza 2018 Corte Giustizia UE e le distingue dai ‘vecchi’ #OGM; #Verrascina… - Marotta14Mauro : RT @PaolaTavernaM5S: Finalmente il #DDLZan viene calendarizzato al #Senato dopo il voto in commissione #Giustizia. Un passo avanti importan… - frankeyboard68 : Sante parole. Di tutte le audizioni in Commissione Finanze hanno estrapolato quel poco che volevano, e tutto il res… - ilo_ak : RT @b_baolo: @Fabiusfax @Marcell77640487 ok, ma qui stiamo parlando di altro: si attribuisce alla Lega, piuttosto che al Governo, Parlament… -