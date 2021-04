Caso tamponi Lazio | 12 mesi di inibizione per Lotito e multa per la società

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dodicidiper il presidente dellaClaudioe unada 200mila euro per la. La Corte Federale d’Appello, riunita oggi a Roma per esaminare illegato alla, ha accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale. Respinto invece il reclamo proposto dalla, da Claudio, Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Funweek.

La Lazio, in ogni, farà ricorso al Collegio di garanzia del Coni. Di seguito il comunicato ufficiale della sentenza. La Corte Federale d'Appello, composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello ...ROMA - Arrivata la sentenza della Corte d'Appello della Figc sulLazio. Inflitti 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Prima del verdetto era stato inibito per 7 mesi. Sanzione aumentata da parte del presidente Torsello. I ...Il presidente biancoceleste, insieme ai medici Pulcini e Rodia, ha ricevuto l'inibizione di un anno dalla Corte d'appello della Figc ...Sono dodici i mesi di squalifica che la Corte d'Appello della Figc ha inflitto a Claudio Lotito per la vicenda tamponi. Il giudizio è arrivato in giornata e ...