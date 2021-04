Cagliari, Cragno torna ad allenarsi dopo il Covid (Di venerdì 30 aprile 2021) Con un tweet pubblicato dal Cagliari, si è visto come il portiere Alessio Cragno sia tornato ad allenarsi con i compagni. Il tecnico Semplici potrà puntare nuovamente sul suo portiere titolare dopo essersi affidato a Vicario, che non ha fatto male. Ma dalla prossima partita, con ogni porbabilità, tornerò Cragno a difendere i pali del Cagliari per puntare alla salvezza. Bentornato, Ale Forza #UomoCragno pic.twitter.com/YhsuO3CBp0 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) April 30, 2021 Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Con un tweet pubblicato dal, si è visto come il portiere Alessiosiato adcon i compagni. Il tecnico Semplici potrà puntare nuovamente sul suo portiere titolareessersi affidato a Vicario, che non ha fatto male. Ma dalla prossima partita, con ogni porbabilità, torneròa difendere i pali delper puntare alla salvezza. Bento, Ale Forza #Uomopic.twitter.com/YhsuO3CBp0 —Calcio (@Calcio) April 30, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

