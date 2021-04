Basket, Playoff Eurolega 2021: Zenit San Pietroburgo spinto da un grande Pangos, Barcellona costretto a gara-5 (Di venerdì 30 aprile 2021) Lo Zenit San Pietroburgo compie ciò che, fino a due settimane fa, era considerato semplicemente impossibile: portare il Barcellona alla decisiva gara-5 dei quarti di finale di Eurolega, costringendolo a giocare di nuovo tra le mura amiche del Palau Blaugrana. 74-61 il finale della quarta partita della serie, che torna dunque in Catalogna il prossimo 4 maggio. Il grande protagonista è Kevin Pangos, 22 punti e due quarti, il primo e il terzo, impressionanti per la preparazione tattica della partita offerta dagli uomini di coach Xavi Pascual. Sia l’uno che l’altro, per un caso o forse no, sono ex della serie, e in uno dei pochissimi palasport di Eurolega in cui è ammesso il pubblico mostrano ai propri tifosi cosa sa fare la propria squadra. 25-11: questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) LoSancompie ciò che, fino a due settimane fa, era considerato semplicemente impossibile: portare ilalla decisiva-5 dei quarti di finale di, costringendolo a giocare di nuovo tra le mura amiche del Palau Blaugrana. 74-61 il finale della quarta partita della serie, che torna dunque in Catalogna il prossimo 4 maggio. Ilprotagonista è Kevin, 22 punti e due quarti, il primo e il terzo, impressionanti per la preparazione tattica della partita offerta dagli uomini di coach Xavi Pascual. Sia l’uno che l’altro, per un caso o forse no, sono ex della serie, e in uno dei pochissimi palasport diin cui è ammesso il pubblico mostrano ai propri tifosi cosa sa fare la propria squadra. 25-11: questo ...

Nico Basket: prima il recupero con Cagliari, poi l'inizio dei playoff PistoiaSport Basket, Playoff Eurolega 2021: Zenit San Pietroburgo spinto da un grande Pangos, Barcellona costretto a gara-5 Lo Zenit San Pietroburgo compie ciò che, fino a due settimane fa, era considerato semplicemente impossibile: portare il Barcellona alla decisiva gara-5 dei quarti di finale di Eurolega, costringendolo ...

EuroLeague - Gli highlights di gara quattro tra Zenit e Barcelona Lo Zenit St Pietroburgo ha pareggiato la sua serie di playoff con l'FC Barcelona (2-2) con una vittoria casalinga dominante 74-61 venerdì sera. Adesso in Catalogna per la bella.

