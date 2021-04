Barricato in casa dopo una lite col vicino, i carabinieri hanno fatto irruzione (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è risolta poco dopo le ore 17 la vicenda dell'uomo di 50 anni che dalla tarda serata di ieri si era Barricato in casa a Cividale del Friuli, in via Luinis, dopo una una lite con un vicino. dopo una ... Leggi su udinetoday (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è risolta pocole ore 17 la vicenda dell'uomo di 50 anni che dalla tarda serata di ieri si eraina Cividale del Friuli, in via Luinis,una unacon ununa ...

