Ancora caldi i problemi TIM del 30 aprile: la situazione aggiornata (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono Ancora segnalati problemi TIM oggi 30 aprile, come probabile coda del disservizio che questa notte ha colpito tanto la compagnia telefonica in questione, quanto alcuni tra i suoi principali competitor. Una situazione che, pertanto, presenta delle differenze rispetto a quella che abbiamo avuto modo di esaminare ad inizio mese sul nostro magazine. Notizie Ancora frammentarie al momento della pubblicazione del prezzo, ma occorre ugualmente fare il punto con quanto raccolto fino a stamane. Cosa sappiamo sui problemi TIM del 30 aprile Quali sono le indicazioni che fino a questo momento ci arrivano a proposito dei problemi TIM del 30 aprile? Le lamentele, almeno per ora, sembrano concentrarsi tra Lombardia e Piemonte, anche se non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) SonosegnalatiTIM oggi 30, come probabile coda del disservizio che questa notte ha colpito tanto la compagnia telefonica in questione, quanto alcuni tra i suoi principali competitor. Unache, pertanto, presenta delle differenze rispetto a quella che abbiamo avuto modo di esaminare ad inizio mese sul nostro magazine. Notizieframmentarie al momento della pubblicazione del prezzo, ma occorre ugualmente fare il punto con quanto raccolto fino a stamane. Cosa sappiamo suiTIM del 30Quali sono le indicazioni che fino a questo momento ci arrivano a proposito deiTIM del 30? Le lamentele, almeno per ora, sembrano concentrarsi tra Lombardia e Piemonte, anche se non ...

Advertising

fatto20famo21 : RT @ladradifiori: Volevo farvi presente che anche oggi il caffè non me lo ha fatto nessuno. Tantomeno nessuno di voi! Tutti a dire a come s… - ladradifiori : Volevo farvi presente che anche oggi il caffè non me lo ha fatto nessuno. Tantomeno nessuno di voi! Tutti a dire a… - SguardoT : Ancora Galli e Covid, ma anche BASTA, ai primi caldi la gente penserà alle vacanze....girate appena vedete roba Cov… - KRISKSB : @arafenix70 @MCordovado @Claudio26520120 @MarcoSanavia1 Beh, x i Francesi, in cambio di un po' di voti'destrorsi'ch… - sonounavittima : buongiornoo sono ancora viva e i miei piedi sono tornati caldi: come state? -