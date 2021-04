Alitalia: stipendi di aprile pagati in due tranche il 3 - 4 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli stipendi di aprile dei dipendenti di Alitalia verranno pagati "in due tranche" del 50% lunedì 3 e martedì 4 maggio. Lo rendono noto i sindacati dopo l'incontro di questa mattina con i commissari ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Glididei dipendenti diverranno"in due" del 50% lunedì 3 e martedì 4. Lo rendono noto i sindacati dopo l'incontro di questa mattina con i commissari ...

Advertising

zazoomblog : Alitalia: stipendi di aprile pagati in due tranche il 3 - 4 maggio - #Alitalia: #stipendi #aprile #pagati - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Gli stipendi di aprile dei dipendenti di Alitalia verranno corrisposti 'in due tranches' del 50% lunedì 3 e martedì 4 mag… - mari_casu : RT @ultimenotizie: #Alitalia, in arrivo gli stipendi di aprile. I commissari straordinari del Gruppo Alitalia hanno dato informativa che gl… - expoitalyonline : Gli stipendi di aprile dei dipendenti di Alitalia verranno pagati 'in due tranche' del 50% lunedì 3 e martedì 4 mag… - giornaleradiofm : Alitalia: stipendi di aprile pagati in due tranche il 3-4 maggio: (ANSA) - ROMA, 30 APR - Gli stipendi di aprile de… -