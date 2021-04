(Di venerdì 30 aprile 2021) Il 1in. Il governatore Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza che stabilisce la serrata nel giorno della Festa dei Lavoratori. Come era stato anche per le festività pasquali e il 25 aprile la Regione sceglie la linea dura per evitare una crescita dei contagi da Covid. Saranno dunqueper l’intera giornata idelle grandi strutture di vendita la cui superficie supera i 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10 mila abitanti. La chiusura riguarda anche le medie strutture di vendita, la cui superficie è compresa tra 151 e 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e con superficie tra 251 e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10 mila abitanti. Insomma, ...

Il 1 maggio supermercati chiusi in Piemonte. Il governatore Alberto Cirio ha firmato l'ordinanza che stabilisce la serrata nel giorno della Festa dei Lavoratori. Come era stato anche per le festività ...