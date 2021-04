Xiaomi Mi 11 Ultra 5G: arriva in Italia ma in esclusiva TIM (Di giovedì 29 aprile 2021) Sarà disponibile in esclusiva con TIM dal prossimo 5 Maggio il nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G, smartphone di fascia alta dotato di un “mini display” sulla scocca posteriore. Il prezzo, anch’esso alto, sarà di 1399€ Arriverà presto anche da noi il nuovo top di gamma della casa cinese Xiaomi, ovvero il Mi 11 Ultra 5G. Uno smartphone particolare nel design in quanto monta sulla scocca posteriore in ceramica un piccolo display AMOLED da 1,1? a colori. Su quest’ultimo sarà infatti possibile visualizzare notifiche o visualizzare l’anteprima delle fotografie che stiamo per scattare tramite l’imponente modulo fotografico. Il pannello principale, invece, è un AMOLED da 6,81? con risoluzione WQHD+ e refresh rate fino a 120Hz. A seguire l’intera scheda tecnica del dispositivo. Xiaomi Mi 11 ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021) Sarà disponibile incon TIM dal prossimo 5 Maggio il nuovoMi 115G, smartphone di fascia alta dotato di un “mini display” sulla scocca posteriore. Il prezzo, anch’esso alto, sarà di 1399€ Arriverà presto anche da noi il nuovo top di gamma della casa cinese, ovvero il Mi 115G. Uno smartphone particolare nel design in quanto monta sulla scocca posteriore in ceramica un piccolo display AMOLED da 1,1? a colori. Su quest’ultimo sarà infatti possibile visualizzare notifiche o visualizzare l’anteprima delle fotografie che stiamo per scattare tramite l’imponente modulo fotografico. Il pannello principale, invece, è un AMOLED da 6,81? con risoluzione WQHD+ e refresh rate fino a 120Hz. A seguire l’intera scheda tecnica del dispositivo.Mi 11 ...

